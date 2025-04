Stefano De Martino si prende la prima serata di Rai 1 con Affari Tuoi

Stefano De Martino. Chiusa l'ottima parentesi su Rai 2 a Stasera Tutto è Possibile (i saluti in lacrime nell'ultima puntata), il conduttore campano punta in alto, al prime time di Rai 1. In attesa di conoscere i progetti per la prossima stagione televisiva, è pronto ad occupare la fascia più prestigiosa dell'ammiraglia.Dopo l'ottimo riscontro avuto con lo speciale della Lotteria Italia la sera dell'Epifania, la Rai ha deciso di riproporre Affari Tuoi in prima serata. Il gioco dei pacchi terrà caldo il venerdì di Rai 1 il 2 maggio, in vista della partenza di Milly Carlucci con Sognando Ballando con le Stelle sette giorni dopo.D'altronde, Affari Tuoi è in stato di grazia (sta collezionando ascolti ben oltre le aspettative) e Rai 1 non potrebbe trovare tappabuchi migliore, anche per far avvicinare e abituare il conduttore alla prestigiosa fascia serale.

