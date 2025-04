Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia liquida la Lettonia e viaggia verso la promozione ai Mondiali

Prosegue il cammino positivo della Nazionale italiana disu, impegnata in questi giorni in quel di Dumfries (Scozia) per i Campionati2025 di I Divisione Gruppo B. Dopo averto il Kazakistan per 2-0, le azzurre hanno battuto con un fragoroso 6-0 lanella cruciale terza sfida della rassegna iridata, scappando così in testa alla classifica con tre successi su tre match disputati. Ottimi segnali in ottica.Un incontro partito subito con il piede giusto. Le nostre ragazze infatti sono passate in vantaggio al dodicesimo giro di orologio (12:09 per la precisione), sfruttando la bordata di Fantin, chirurgicamente servita da Tutino. Passano appena sette minuti e la compagine tricolore sigla il raddoppio con Caumo che, al 19:52, mette la disputa in discesa.