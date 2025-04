Racconti scioccanti dai lager della Corea del Nord Gas soffocante e neonati uccisi

Corea del Nord non smette mai di stupire per quanto riguarda l'efferatezza dei crimini del suo regime. A parlare questa volta è Kwon Hyuk, un tempo a capo del Campo 22, uno dei lager nei quali vengono mandati criminali e oppositori. Le sue parole riprese dal Daily Mail non lasciano spazio all'immaginazione: "Ho visto un'intera famiglia morire dopo essere stata sottoposta a un test con gas soffocante", racconta. Da quanto emerge, test del genere nei quali le cavie sono gli esseri umani sono piuttosto comuni nei campi di concentramento NordCoreani. E nessuno fa nulla, né prova rimorso: "Mentirei se dicessi che abbia provato qualcosa nel vedere i bambini della famiglia morire in un modo così doloroso - ammette Hyuk - Nella società e nel regime in cui vivevo all'epoca (ora risiede all'estero, ndr), li vedevo solo come nemici.

