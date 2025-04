LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA pole di Piastri sorprese Antonelli e Gasly Leclerc fa il massimo indietro Verstappen

DIRETTA LIVELA GRIGLIA DI PARTENZA19.15 E' tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.19.13 Grossa delusione è Lando Norris che sbaglia completamente tutto nel momento che contava. Male anche Verstappen ed Hamilton, che prende sei decimi da Leclerc.19.12 La griglia di partenza:1. Oscar Piastri (McLaren)2. George Russell (Mercedes)3. Charles Leclerc (Ferrari)4. Kimi Antonelli (Mercedes)5. Pierre Gasly (Alpine)6. Lando Norris (McLaren)7. Max Verstappen (Red Bull)8. Carlos Sainz (Williams)9. Lewis Hamilton (Ferrari)10. Yuki Tsunoda (Red Bull)11. Jack Doohan (Alpine)12. Isack Hadjar (Racing Bulls)13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)14. Fernando Alonso (Aston Martin)15. Esteban Ocon (Haas)16. Alexander Albon (Williams)17. Liam Lawson (Racing Bulls)18.

