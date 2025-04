Milano scritta a manifestazione pro Pal Spara a Giorgia

scritta 'Spara a Giorgia' è comparsa sulla vetrina di una filiale di Banco Bpm in piazzale Lagosta a Milano, dopo il passaggio del corteo pro Pal. Alcuni manifestanti con il volto coperto da passamontagna neri, che marciavano dietro lo striscione degli antagonisti, hanno danneggiato il bancomat del Banco Desio e le vetrine del Carrefour di via Alserio. Salvini: "Solidarietà a Giorgia per le minacce""Solidarietà a Giorgia per le minacce. Questi sarebbero i 'pacifisti' che il 25 aprile andranno in piazza cercando fascisti che non ci sono, mentre il primo maggio parleranno di lavoro anche se non hanno mai faticato". Lo scrive sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, postando la foto della scritta 'Spara a Giorgia' fatta su una vetrina a Milano al passaggio di un corteo pro-Palestina.

