La Champions non distrae l’Inter Cagliari battuto 3 1 Inzaghi allunga sul Napoli

Champions League contro il Bayern Monaco, invece l’Inter supera 3-1 il Cagliari e porta momentaneamente a sei i punti di vantaggio sul Napoli, impegnato lunedì con l’Empoli. A garantire il successo alla formazione di Simone Inzaghi sono le reti nel primo tempo di Arnautovic e Lautaro Martinez, mentre nella ripresa Piccoli accorcia le distanze prima che Bisseck riporti il risultato in sicurezza.Inter-Cagliari, il racconto del matchA San Siro è l’Inter a partire con il piede sull’acceleratore ed all’8? la prima grande occasione del match capita sui piede di Lautaro Martinez, che però dall’Interno dell’area di rigore calcia alto dopo l’assist di Dimarco. Nerazzurri che passano invece in vantaggio al minuto 13 grazie ad Arnautovic, che calcia con il sinistro sotto la traversa battendo Caprile. Sololaroma.it - La Champions non distrae l’Inter, Cagliari battuto 3-1: Inzaghi allunga sul Napoli Leggi su Sololaroma.it Poteva essere un turno insidioso vista la vicinanza con il match di ritorno dei quarti di finale diLeague contro il Bayern Monaco, invecesupera 3-1 ile porta momentaneamente a sei i punti di vantaggio sul, impegnato lunedì con l’Empoli. A garantire il successo alla formazione di Simonesono le reti nel primo tempo di Arnautovic e Lautaro Martinez, mentre nella ripresa Piccoli accorcia le distanze prima che Bisseck riporti il risultato in sicurezza.Inter-, il racconto del matchA San Siro èa partire con il piede sull’acceleratore ed all’8? la prima grande occasione del match capita sui piede di Lautaro Martinez, che però dalno dell’area di rigore calcia alto dopo l’assist di Dimarco. Nerazzurri che passano invece in vantaggio al minuto 13 grazie ad Arnautovic, che calcia con il sinistro sotto la traversa battendo Caprile.

