MotoGP Marc Marquez domina la Sprint di Lusail e torna leader del Mondiale Bagnaia in affanno

Marc Marquez detta la legge del più forte nel sabato di Lusail e vince in scioltezza la Sprint del Gran Premio del Qatar, valido come quarto round del Mondiale MotoGP 2025. Lo spagnolo del team factory Ducati conserva dunque la sua imbattibilità stagionale nelle gare brevi, sfruttando al meglio la pole position e tenendo di fatto la prima posizione dalla partenza alla bandiera a scacchi.L'otto volte campione iridato ha risposto prontamente nei primi giri all'unico vero tentativo di sorpasso di suo fratello Alex, che è finito lungo alla staccata di curva 1 non riuscendo così a completare la manovra e perdendo poi progressivamente terreno da Marc. Il 32enne di Cervera ha confermato la superiorità evidenziata già nelle prove libere a livello di passo con gomme usate, candidandosi inevitabilmente al ruolo di favorito verso il GP della domenica.

