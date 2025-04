DIRETTA Serie A Juventus Lecce Le formazioni ufficiali LIVE

Serie A con l’importante sfida tra la Juventus e il LecceDopo le gare giocate venerdì e questo pomeriggio, ultimo appuntamento di questo sabato valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Igor Tudor, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo di una DIRETTA concorrente nella lotta per entrare nella prossima edizione della Champions League come la Roma dell’ex Claudio Ranieri. Alla rete di capitan Manuel Locatelli ha risposto Eldor Shomurodov. Distanze invariate dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Marco Giampaolo arrivano a questa sfida importante dopo il pareggio a reti bianche casalingo del turno precedente contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce | Le formazioni ufficiali LIVE Leggi su Calciomercato.it Si chiude il sabato della trentaduesima giornata del campionato diA con l’importante sfida tra lae ilDopo le gare giocate venerdì e questo pomeriggio, ultimo appuntamento di questo sabato valido per la trentaduesima giornata del campionato diA.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Igor Tudor, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo di unaconcorrente nella lotta per entrare nella prossima edizione della Champions League come la Roma dell’ex Claudio Ranieri. Alla rete di capitan Manuel Locatelli ha risposto Eldor Shomurodov. Distanze invariate dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Marco Giampaolo arrivano a questa sfida importante dopo il pareggio a reti bianche casalingo del turno precedente contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Potrebbe interessarti anche:

Juventus-Milan Streaming Gratis : dove vedere la Diretta live di Serie A

Juventus-Milan: la diretta live streaming di Serie A – Ci aspetta un grande sabato di Serie A con le sfide della ventunesima giornata. Alle ore 18:00 andrà in scena l’attesissimo big match tra ...

DIRETTA Serie A - Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A con una grande classica della nostra competizione nazionale Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per ...

DIRETTA Serie A - Napoli-Juventus | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

L’atteso big match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A è quello tra il Napoli capolista e la Juventus L’attesa è finita, le rivali storiche del calcio italiano si affrontano nel ...

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Cagliari e Juventus-Lecce in diretta e streaming: gli orari. DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce | Le formazioni ufficiali – LIVE. Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE. Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce: Thuram e Koopmeiners dal 1', out Cambiaso. LIVE Alle 20.45 Juve-Lecce: Tudor rilancia Koopmeiners, Giampaolo punta su Krstovic. DIRETTA | Juventus-Lecce | LIVE!. Ne parlano su altre fonti

A darne comunicazione è sport.sky.it: Juventus-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Juventus-Lecce della 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 12 aprile alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . T ...

Come si legge su ilmessaggero.it: Juventus-Lecce, formazioni ufficiali: c'è Koopmeiners, Giampaolo con la difesa a 3. Dove vederla in tv e streaming - Nella 32esima giornata di Serie A la Juventus sfida il Lecce all'Allianz Stadium, in una partita fondamentale per i bianconeri che lottano per la Champions e per i giallorossi in chiave ...

Ne dà notizia ansa.it: Serie A: sabato alle 20.45 Juventus-Lecce DIRETTA - In campo sabato alle 20.45 Juventus-Lecce DIRETTA "La mentalità è di approcciare ogni gara come una finale, ogni allenamento e ogni partita bisogna andare al 100%: i ragazzi hanno questo mood, si ...