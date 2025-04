Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint race del Qatar: risultati e classifica

anche ladel, ancora una volta davanti al fratello e fido scuderio Alex. A completare il podio con tre Ducati di tre diversi team c'è Franco Morbidelli, autore di un'altra solida gara. Dietro a lui la sorpresa Fermin Aldeguer, in continua crescita. In quinta posizione la prima moto non Ducati: è la Yamaha di uno straordinario Fabio Quartararo, che si è messo alle spalle Fabio Di Giannantonio. Solo ottavo invece Pecco Bagnaia, che è riuscito a recuperare qualche posizione ma è apparso ancora in difficoltà.Ordine di arrivo2025(Ducati)Alex(Ducati Gresini)Franco Morbidelli (Ducati VR46)Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)Fabio Quartararo (Yamaha)Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)Francesco Bagnaia (Ducati)o Bezzecchi (Aprilia)Maverick Vinales (Ktm Tech 3)Pedro Acosta (Ktm)Alex Rins (Yamaha)Enea Bastianini (Ktm)Luca Marini (Honda)Brad Binder (Ktm)Jorge Martin (Aprilia)Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)Augusto Fernandez (Pramac)Jack Miller (Pramac)Somkiat Chantra (Lcr Honda)Johann Zarco (Lcr Honda)Joan Mir (Honda)La nuovadella2025In aggiornamento