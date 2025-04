MotoGP Franco Morbidelli Sabato molto positivo ci stiamo avvicinando ai fratelli Marquez

Marquez che, con la sua Ducati Ufficiale, ha condotto in testa la Sprint dal primo all'ultimo giro. Il fuoriclasse spagnolo ottiene così 12 punti scavalcando in classifica piloti il fratello Alex arrivato in seconda posizione.Il più piccolo dei fratelli Marquez non è mai stato in grado di impensierire l'otto volte campione del mondo, concludendo la sua gara con un distacco di circa 4 secondi dal leader. Lontano Francesco Bagnaia che non è riuscito a recuperare posizioni dopo la brutta qualifica. Il centauro italiano ha chiuso la Sprint Race all'ottavo posto conquistando solo 2 punti utili per il campionato.Terza posizione per un fantastico Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team) che, soprattutto nei giri iniziali, è rimasto attaccato ai fratelli Marquez.

