'Il Cittadino dell'anno', la forza oltre la disabilità: il grande abbraccio a Sofia

Pesaro, 13 aprile 2025 – E’Marchetti la vincitrice del ‘dell’anno 2024’ con 7.024 tagliandi., 14 anni, ha unagrave plurima che coinvolge vista, udito e motorio. Nonostante tutto, insieme alla mamma Silvia Santini e al padre Massimiliano, è al centro di numerose iniziative per superare le barriere architettoniche. Ha tanti amici, frequenta con gioia la scuola, gli scout da 5 anni, fa baskin, podismo, trekking e le piace la natura e le avventure con gli amici. Sofy non parla a causa del suo problema motorio ma utilizza strumenti pensati per lei per comunicare sia con gli amici che per i compiti in classe o interrogazioni. Dopo un bel video è stata festeggiata da un gruppo di amici di scuola. Unapartecipazione, nella sala del Museo Benelli di Pesaro, guidato magistralmente da Paolo Marchinelli che ha accolto gli ospiti con la consueta signorilità.