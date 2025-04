La lunga ripresa di Federica Brignone Mi manca moltissimo la mia montagna – Il video

manca moltissimo la mia montagna, perché sono qui ma purtroppo non posso fare tutte le attività legate a quello che mi piace». Queste le parole di Federica Brignone, in video collegamento con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, durante l’evento “Spazio montagna” di FdI a La Thuile (Aosta). «Ovviamente – ha detto – io nella mia carriera sportiva, ma nella mia carriera personale, ho mandato avanti della campagne sull’ambiente, sulla montagna, sulla protezione della natura e del nostro pianeta, per cui ci sono molto affezionata e conosco bene l’argomento. E niente in realtà non mi sono preparata, volevo salutarvi».Il ministro Abodi: «Andrò a trovarla domani»«Ti ringraziamo – ha detto dal palco a Federica Brignone il ministro per lo Sport, Andrea Abodi – non soltanto per tutto quello che hai fatto ma per quello che sei, anche per il tuo essere carabiniere, che è una cosa che nobilita ulteriormente il tuo percorso». Leggi su Open.online «In questo momento mila mia, perché sono qui ma purtroppo non posso fare tutte le attività legate a quello che mi piace». Queste le parole di, incollegamento con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, durante l’evento “Spazio” di FdI a La Thuile (Aosta). «Ovviamente – ha detto – io nella mia carriera sportiva, ma nella mia carriera personale, ho mandato avanti della campagne sull’ambiente, sulla, sulla protezione della natura e del nostro pianeta, per cui ci sono molto affezionata e conosco bene l’argomento. E niente in realtà non mi sono preparata, volevo salutarvi».Il ministro Abodi: «Andrò a trovarla domani»«Ti ringraziamo – ha detto dal palco ail ministro per lo Sport, Andrea Abodi – non soltanto per tutto quello che hai fatto ma per quello che sei, anche per il tuo essere carabiniere, che è una cosa che nobilita ulteriormente il tuo percorso».

