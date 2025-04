Serie C Pianese dopo la salvezza un nuovo record Per la prima volta della storia arriva a questo traguardo

dopo la salvezza, arriva anche la prima storica qualificazione in zona play-off per la Pianese Con il successo per 4-0 in casa contro il Pineto è arrivata la prima storica qualificazione ai play-off della Pianese. La squadra di mister Alessandro Formisano dopo aver ottenuto la salvezza con ben sei turni di anticipo, ha appunto staccato . Calcionews24.com - Serie C, Pianese: dopo la salvezza un nuovo record! Per la prima volta della storia arriva a questo traguardo Leggi su Calcionews24.com laanche lastorica qualificazione in zona play-off per laCon il successo per 4-0 in casa contro il Pineto èta lastorica qualificazione ai play-off. La squadra di mister Alessandro Formisanoaver ottenuto lacon ben sei turni di anticipo, ha appunto staccato .

Potrebbe interessarti anche:

Serie C. Pianese pronta a ripartire subito dopo la sconfitta

Resettare l’immeritato ko di domenica contro il Rimini e riprendere il cammino. Con questo spirito la Pianese domani sera alle 20,30 è di scena a Gubbio nell’anticipo della trentesima giornata del ...

Serie C. Pianese domani in campo con il Pontedera. Caccia al riscatto dopo il ko di Pesaro

Prosegue la preparazione della Pianese, in vista della sfida di domani sera con il Pontedera (oggi allenamento pomeridiano, domani mattina la seduta di rifinitura). L’obiettivo, sul monte Amiata, è ...

Serie A : dopo il doppio recupero di gloria per l’Inter oggi posticipo

Settimana particolare in Serie A, perché oggi si completa la ventitreesima giornata col posticipo Cagliari-Lazio, ma poi si “torna indietro” al girone d’andata. Questo per via del recupero di ...

Serie C Pianese-Pineto 4-0: pessimo approccio, gara da dimenticare. Calcio serie C, con Mignani e Da Pozzo la Pianese supera la Torres e conquista tre punti pesanti. Spal, dalla nebbia sbuca Molina: rigore da tre punti contro la Pianese e Baldini respira. Serie C, l’avversario dell’A.C. Carpi (un girone dopo): focus sulla Pianese. Calcio Serie C. La Pianese prepara la trasferta di Legnago. Ercolani: "Abbiamo riordinato le idee. Domani vogliamo prenderci i tre punti». Pianese-Spal 0-1, i biancazzurri vincono dopo due mesi. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da rete8.it: Serie C Pianese-Pineto 4-0: pessimo approccio, gara da dimenticare - Quarto gol rimandato di qualche minuto. Al 79' Marone respinge la conclusione di Mignani, quindi Da Pozzo libera con un pregevole colpo di tacco Bacchin che realizza la sua prima doppietta tra i ...

Il quotidiano amiatanews.it ha riportato che: La Pianese fa poker al Pineto e mette i play off in cassaforte - Con un fantastico poker al Pineto la Pianese mette i play off in cassaforte a due giornate dalla fine del campionato di serie C. Zebrette subito Pianese in vantaggio dopo neanche un minuto.

In base alle informazioni di ilsussidiario.net: Diretta Pianese Pineto/ Streaming video tv: toscani per confermarsi nei playoff! (Serie C, 12 aprile 2025) - Diretta Pianese Pineto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Comunale per il trentaseiesimo turno della Serie C 2024/2025, girone B.