MotoGP Alex Marquez Speravo di poter attaccare mio fratello ma era più veloce

Marquez nella Sprint Race di Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito qatariano Marc ha sfruttato al meglio la pole-position ed è riuscito a smorzare i tentativi del fratello Alex (Ducati Gresini), che non ha potuto fare altro che accontentarsi della piazza d’onore. Sul terzo gradino del podio ha concluso Franco Morbidelli (Ducati VR46). Vista la caduta del time-attack, ottavo posto in rimonta per Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).Una prestazione quindi molto consistente quella di Alex che dà seguito al suo incedere di grande livello in questa prima parte del campionato del mondo: “Ho provato a forzare il ritmo alle spalle di Marc. Pensavo che non fosse così in feeling con la sua Ducati“, l’ammissione a caldo.“Mi sono però poi reso conto, giro dopo giro, che lui ne avesse di più, mentre nel mio caso qualcosa mancava. Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Speravo di poter attaccare mio fratello, ma era più veloce” Leggi su Oasport.it Un altro arrivo in “parata” per la famiglianella Sprint Race di Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di. Sul circuito qatariano Marc ha sfruttato al meglio la pole-position ed è riuscito a smorzare i tentativi del(Ducati Gresini), che non ha potuto fare altro che accontentarsi della piazza d’onore. Sul terzo gradino del podio ha concluso Franco Morbidelli (Ducati VR46). Vista la caduta del time-attack, ottavo posto in rimonta per Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).Una prestazione quindi molto consistente quella diche dà seguito al suo incedere di grande livello in questa prima parte del campionato del mondo: “Ho provato a forzare il ritmo alle spalle di Marc. Pensavo che non fosse così in feeling con la sua Ducati“, l’ammissione a caldo.“Mi sono però poi reso conto, giro dopo giro, che lui ne avesse di più, mentre nel mio caso qualcosa mancava.

Potrebbe interessarti anche:

MotoGP - Alex Marquez : “Ho fiducia nel guidare la Ducati GP24 - imparo da mio fratello in pista”

Tre secondi posti per Alex Marquez tra Sprint Race e GP nei primi vagiti della stagione di MotoGP. Dopo le piazze d’onore del primo appuntamento di Buriram (Thailandia), lo spagnolo ha replicato ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2025 in DIRETTA : buone risposte da Bagnaia - Alex Marquez in testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:09 Ora in pista c’è Franco Morbidelli, tra i più positivi di questa lunga tre giorni. 6:05 Ancora poco movimento in pista, dentro nuovamente Alex ...

LIVE MotoGP - Test Buriram 2025 in DIRETTA : Alex Marquez sempre al comando - Bezzecchi si porta in seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07 Bagnaia si migliora ulteriormente in 1’31?051 e fa breccia nella top10 con un distacco di 1.257 dal tempo di Bezzecchi. 12° Viñales con la KTM in ...

MotoGP Qatar, Marquez: "Alex mi ha attaccato, ma sapevo di aver ritmo. In gara gestirò diversamente". MotoGP, ULTIM'ORA, Marc Marquez e le parole rabbiose di Austin: "non dite niente alla Ducati" e annullata la conferenza di domani. MotoGp, dominio Marquez in Thailandia. Marc vince su Alex, terzo Bagnaia. MotoGP, Bezzecchi: "Il titolo tra Bagnaia e Martin? Sbagliato escludere Enea e Marc". MotoGP, Thailandia J0, Alex Marquez: "resta intatta la passione che ha guidato la Gresini Racing nel 2024". Marquez: "Speravo nel podio, non avevo fatto i conti con Bastianini". Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da ansa.it: MotoGp: Qatar, Marc Marquez vince la sprint davanti al fratello Alex - Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race di Lusail in Qatar classe MotoGp.

Come riferisce ansa.it: MotoGp:Qatar; Marc Marquez vince sprint, poi fratello Alex - Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race di Lusail in Qatar classe MotoGp. Lo spagnolo, scattato dalla pole position, ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Franco Morbidelli, entramb ...

Come indicato da ilfattoquotidiano.it: MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint race del Qatar: risultati e classifica - Marc Marquez vince anche la Sprint del Qatar, ancora una volta davanti al fratello e fido scuderio Alex. A completare il podio con tre Ducati di tre diversi team c’è Franco Morbidelli, autore di un’al ...