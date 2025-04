Pole per Piastri Leclerc terzo Hamilton solo nono

Piastri conquista la Pole position nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in 1'29"841. L'australiano della McLaren batte di 168 millesimi la Mercedes di George Russell. terzo a 0"334 la Ferrari di Charles Leclerc, che scattera' dalla seconda fila affiancato da Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mentre delude le attese l'altra McLaren di Lando Norris, che scattera' soltanto dalla sesta casella davanti a Max Verstappen (Red Bull). Male anche la Ferrari di Lewis Hamilton, che chiude nona davanti a Yuki Tsunoda. "Hamilton fatica in particolare nel Q3, perché prima era davanti a Leclerc. Ha fatto un piccolo errore che lo ha costretto a stare indietro. Il passo c'è, penso che complessivamente ci siano indicazioni positive". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Liberoquotidiano.it - Pole per Piastri, Leclerc terzo: Hamilton solo nono Leggi su Liberoquotidiano.it Oscarconquista laposition nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in 1'29"841. L'australiano della McLaren batte di 168 millesimi la Mercedes di George Russell.a 0"334 la Ferrari di Charles, che scattera' dalla seconda fila affiancato da Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mentre delude le attese l'altra McLaren di Lando Norris, che scattera' soltanto dalla sesta casella davanti a Max Verstappen (Red Bull). Male anche la Ferrari di Lewis, che chiude nona davanti a Yuki Tsunoda. "fatica in particolare nel Q3, perché prima era davanti a. Ha fatto un piccolo errore che lo ha costretto a stare indietro. Il passo c'è, penso che complessivamente ci siano indicazioni positive". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine qualifiche del Gran Premio del Bahrain.

