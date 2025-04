L’Inter lancia un messaggio al Napoli ora Conte non può sbagliare la nuova classifica

L'Inter supera il Cagliari per 3-1 e lancia un messaggio al Napoli, ora Conte e i suoi ragazzi non possono sbagliare: la nuova classifica Un ruggito nerazzurro che scuote la Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi ha superato il Cagliari con un convincente 3-1 a San Siro, mandando un segnale forte al Napoli e a tutto il campionato italiano. I gol di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck hanno illuminato la serata, rendendo vana la rete di Roberto Piccoli per i sardi.La partita contro il Cagliari è stata un'esibizione di forza per L'Inter, che non ha lasciato scampo agli avversari. Sin dai primi minuti, i nerazzurri hanno dettato il ritmo, con Arnautovic che ha aperto le marcature con un gol da vero opportunista. Lautaro Martinez ha poi raddoppiato con la sua solita classe, mentre Bisseck ha chiuso i conti con una rete che ha fatto esplodere San Siro.

