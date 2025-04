Volley femminile Nazionale al lavoro a Milano le convocate per il collegiale

Nazionale di Volley femminile, che vivrà il secondo collegiale dell'anno. Un appuntamento che potrebbe anche risultare importante in vista dei prossimi grandi impegni della squadra azzurra, fino ad arrivare ai Mondiali in Thailandia. La Nazionale si riunirà sotto la guida del commissario tecnico Julio Velasco al Centro Pavesi di Milano. Il lavoro inizierà lunedì 14 aprile e proseguirà per tutta la settimana, fino a venerdì 18. Sono quattordici le atlete convocate per il collegiale, che chiaramente non prevede la presenza delle "big", impegnate nella parte finale della stagione con i rispettivi club.Queste, quindi, le giocatrici convocate: Anna Adelusi, Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori.

