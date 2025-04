Nuovo infortunio muscolare a rischio per Inter Bayern Inzaghi è una furia

Nuovo infortunio muscolare, a rischio per Inter-Bayern: Inzaghi è una furia (LaPresse) – Calciomercato.it

Prova di forza dell'Inter che, pur rischiando in alcune situazioni di gioco, è stata brava ad incanalare sin da subito il match con il Cagliari. Ad una manciata di minuti dal novantesimo, i nerazzurri conducono in scioltezza con il risultato di 3-1, forte di una superiorità tecnica assolutamente evidente. Per Inzaghi, però, non arrivano soltanto note positive.

Al minuto 66 il tecnico piacentino – infatti – è stato costretto a sostituire Nicola Zalewski che ha alzato bandiera bianca a causa di un problema di natura muscolare. Doppia beffa per i nerazzurri perché pochi minuti prima del forfait Inzaghi aveva provveduto ad un altro tipo di cambio nell'ottica di una gestione oculata delle corsie esterne, togliendo Dimarco e inserendo Matteo Darmian.

