Rinnovo RSU Ancodis Sostegno a chi promuove funzione docente e istituzione figure sistema

Rinnovo delle RSU nel comparto scuola per cui si voterà dal 14 al 16 aprile, si esprime così Ancodis nelle parole del presidente Rosolino Cicero: "Siamo prossimi alle elezioni per il Rinnovo delle RSU e occorre valutare le diverse posizioni sindacali e le piattaforme contrattuali per poter esprimere un voto libero, consapevole e coerente."

Cgil - 9mila lavoratori al voto fra Prato e Pistoia per il rinnovo delle Rsu 2025

Prato, 12 aprile 2025 - Novemila lavoratori pubblici al voto fra Prato e Pistoia per il rinnovo delle Rsu 2025. La priorità della Cgil: “No alla perdita del potere d'acquisto. Adeguare il contratto ...

Sanità - Giuliano (UGL) : “Operatori fondamenta del SSN. Al rinnovo delle RSU il voto alla UGL Salute per sconfiggere schemi di immobilismo e complicità”

“La spesa per la sanità, secondo il Documento di Finanza Pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri, crescerà dagli attuali 138,3 miliardi stanziati a 151,6 nel 2027 con una proiezione di ...

Rinnovo contrattuale scuola : ANCoDiS chiede riconoscimento e carriera per le figure di sistema

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte dell’Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici (Ancodis), in merito all’apertura del tavolo per il rinnovo ...

Lo segnala tecnicadellascuola.it: Scuola, verso il rinnovo delle RSU: ANCoDiS invita a valutare le posizioni sui collaboratori dei DS - In vista delle prossime elezioni RSU, l’Associazione Nazionale dei Collaboratori dei Dirigenti Scolastici (ANCoDiS) sollecita un voto consapevole. L’associazione evidenzia posizioni sindacali contrast ...

In base a quanto diffuso da orizzontescuola.it: Rinnovo RSU, Anief: “Sindacato dei fatti con aumento deleghe 30%. Faremo altrettanto con rappresentanze sindacali negli istituti” - Si avvicina il voto delle Rsu della scuola per misurare la forza che nel prossimo triennio avranno i sindacati di comparto ai tavoli istituzionali. Tra le organizzazioni rappresentative l’Anief si con ...

Rinnovo Rsu, pochi giorni al voto. La proposta di Anief: “Nuovo modo di fare sindacato: fatti, non parole” - “Nell’ultimo triennio siamo cresciuti del 33% per numero di deleghe nell’ultimo triennio, se riuscissimo a fare almeno altrettanto ...