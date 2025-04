VIDEO Musetti De Minaur 2 1 la sintesi della semifinale a Montecarlo

Musetti ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4) nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha faticato carburare e ha sofferto la verve dell'australiano nel primo set, ma poi di gran carriera ha saputo recuperare sulla terra rossa del Principato e si è meritato la qualificazione all'atto conclusivo, dove se la dovrà vedere contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.Il toscano ha piazzato il break risolutore nel nono gioco della seconda frazione, poi nel terzo set si è issato sul 5-3 e ha servito per vincere l'incontro, ma si è fatto strappare il turno di battuta ed è stato trascinato al tie-break, dove è risalito da 0-2 ed è riuscito a fare festa. Il 23enne andrà a caccia del grande colpaccio, nel frattempo è già certo di essere risalito almeno all'undicesimo posto del ranking ATP ed è ormai a un passo dalla top-10.

