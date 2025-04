Omaggio alla guardia di finanza Uggiate con Ronago intitola una piazza alle Fiamme Gialle

Uggiate con Ronago ha voluto rendere Omaggio alla guardia di finanza con un gesto carico di significato: nella mattinata di sabato 12 aprile 2025, è stata ufficialmente intitolata la “piazza Fiamme Gialle”, in segno di riconoscenza per l’impegno del Corpo a tutela della legalità e della sicurezza. Quicomo.it - Omaggio alla guardia di finanza: Uggiate con Ronago intitola una piazza alle Fiamme Gialle Leggi su Quicomo.it conha voluto renderedicon un gesto carico di significato: nella mattinata di sabato 12 aprile 2025, è stata ufficialmenteta la “Gi”, in segno di riconoscenza per l’impegno del Corpo a tutela della legalità e della sicurezza.

Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di comozero.it che: Il grande gesto simbolico nel comune al confine con la Svizzera: è nata Piazza Fiamme Gialle - Si è svolta oggi nel comune di Uggiate con Ronago la cerimonia di intitolazione della piazza “Fiamme Gialle”. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Miche ...

In base alle informazioni di espansionetv.it: Uggiate con Ronago, inaugurata piazza “Fiamme Gialle” - A Uggiate con Ronago l’intitolazione della piazza “Fiamme Gialle”. Stamattina la cerimonia presieduta dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, ...

