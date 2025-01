Oasport.it - Combinata nordica, ha senso ‘convertire’ Iacopo Bortolas al salto come Annika Sieff? Discorso ora prematuro, ma nel 2026…

La Coppa del Mondo dista vivendo una lunga pausa prima di tornare in azione a Schonach, dopo la metà di gennaio. L’Italia è reduce da un inizio di stagione sofferto in campo femminile (dove i risultati sono complessivamente inferiori all’anno passato) e tutto sommato discreto nell’ambito maschile, nel quale si è visto qualche segnale di vita.Dopotutto, Aaron Kostner è in linea con le attese della vigilia, poiché si attesta costantemente nello spicchio di classifica che va dal 21° al 30° posto. Raffaele Buzzi è reduce dal miglior risultato della carriera nel massimo circuito (la 17ma piazza conseguita nella gundersen di Lillehammer) e Alessandro Pittin ha “ri-approcciato” l’agonismo di altissimo livello entrando più volte in zona punti.Non bisogna dimenticarela squadra azzurra maschile abbia perso Samuel Costa, ritiratosi in primavera, leader del movimento.