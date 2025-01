Tvzap.it - “Chiudetelo”. L’Eredità, telespettatori in rivolta: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

News TV. Il 2 gennaio è andata in onda una nuova puntata de, il celebre game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Nonostante le novità introdotte in questa stagione, il programma continua a suscitare critiche da parte di numerosi, che sui social non risparmiai negativi, soprattutto riguardo ai giochi proposti e alle gaffe dei concorrenti.Leggi anche: Commozione ad “Affari tuoi”: la toccante storia di JoséLeggi anche: “L’anno che verrà”, Angelo dei Ricchi e Poveri rompe il silenzio dopo l’insultoinsta perdendo colpi e sta ricevendo qualche critica. Tra le principali, molti puntano il dito contro il livello di difficoltà dei giochi, considerati eccessivamente complessi, e il loro carattere poco coinvolgente.