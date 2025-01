Notizie.com - Chi era Mamadi Tunkara, ucciso a coltellate in pieno centro a Bergamo: è caccia all’uomo in tutta la Lombardia

Era originario del Gambia, il 40enneinnel pomeriggio di oggi mentre era in bici per cominciare il proprio turno di lavoro.“Era un bravo ragazzo”: così lo ha descritto un amico poco fa.era soprannominato Lookman perché somigliava molto all’attaccante dell’Atalanta: portava anche le stesse treccine. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di.Chi erain: èinla(ANSA FOTO) – Notizie.comera il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi. Abitava a Verdello, in provincia di. Stando alle prime ricostruzioni, arrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, alle ore 15 e 20 circa, è stato spintonato da un uomo di colore sui 40/45 anni.