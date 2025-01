Lanazione.it - Un tuffo nel 2025. Sfida a onde e freddo. Più di 300 temerari affrontano il cimento

Si sono tuffati in più di trecento nei cimenti ufficiali di capodanno nello spezzino. I cimentisti si sono dati appuntamento alle Grazie, a Levanto e a Tellaro per salutare ilcon un bagno nelle acque del mar Ligure. Alle Grazie centrato il record di partecipanti in occasione del sedicesimodi Ria "L’obiettivo minimo – sottolinea Willy Perfigli, uno degli organizzatori- era quota 52 partecipanti, uno in più del nostro record del 2019. Ce l’abbiamo fatta, nonostante l’acqua quasi gelida (poco più di undici gradi) e siamo davvero contenti" Dal 2010 ildi Ria è l’occasione per graziotti che vivono in paese e altri che tornano giusto per le feste di Natale di ritrovarsi insieme per undi buon auspicio. Tra loro Giuseppe Trotta e Alessandro Busoni, arrivati da Modena.