Tastiera meccanica Epomaker RT65 | Recensione e Screenshot

L’è unaal 65% che ridefinisce il concetto di personalizzazione e praticità. Grazie a un mix ben calibrato di funzionalità avanzate, qualità costruttiva e comfort, si propone come un’ottima soluzione per chi cerca unacompatta senza compromessi.Design e PersonalizzazioneUno degli elementi più distintivi dellaè il display rimovibile, un’aggiunta innovativa che consente di visualizzare informazioni utili come ora, data, stato della batteria e persino GIF anime personalizzate. Dietro il display si nasconde un connettore per il ricevitore wireless a 2,4 GHz, dimostrando l’attenzione al dettaglio nella progettazione.Un’altra caratteristica unica è il joystick multifunzione, che sostituisce il classico controllo del volume. Configurabile tramite il software, permette di regolare il volume con movimenti verticali e attivare la funzione mute con una semplice pressione, offrendo un controllo intuitivo e personalizzabile.