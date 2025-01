Liberoquotidiano.it - Supercoppa italiana, stasera su RTL 102.5 la radiocronaca integrale della prima semifinale Inter-Atalanta

Oggi, giovedì 2 gennaio 2025, inizia la 37esima edizionedi calcio. A sfidarsi saranno, Milan, Juventus e. Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00. RTL 102.5 trasmetterà in diretta la. Calcio di inizio alle ore 20.00 DOVE SI GIOCHERA' Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo Al-Awwal Park Stadium. Si tratta dell'impianto che normalmente ospita le gare dell'Al Nassr, la formazione allenata da Stefano Pioli in cui milita Cristiano Ronaldo.2025: COME FUNZIONA IL TORNEO Confermato il formatche prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L'campione d'Italia sfiderà l'(finalistascorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato.