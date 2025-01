Thesocialpost.it - Scossa di terremoto nel vibonese durante la notte: la situazione

Leggi su Thesocialpost.it

di Bassa Intensità a San Calogero: Nessun Danno RegistratoNellascorsa, una lievediè stata registrata in provincia di Vibo Valentia. Il sisma, di magnitudo 1.7, si è verificato intorno all’una di, con epicentro localizzato nel comune di San Calogero, nella parte meridionale della provincia.Un Evento Sismico di Modesta IntensitàLa, caratterizzata da una bassa intensità, è stata avvertita solo in prossimità dell’epicentro e non ha causato alcun danno a persone o strutture. Questo tipo di eventi sismici rientra nella normale attività geologica dell’area e, pur non rappresentando una minaccia, serve a ricordare la necessità di monitorare continuamente il territorio.Il Contesto Sismico dell’AreaSan Calogero e la provincia di Vibo Valentia si trovano in una zona caratterizzata da una moderata attività sismica, comune a molte aree della Calabria.