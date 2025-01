Pronosticipremium.com - Roma, Ranieri: “Rapporto bellissimo con i Friedkin. Felice con un paio di colpi a gennaio”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Claudioha toccato tutti i temi riguardanti l’ambiente. Il tecnico ha esordito facendo il bilancio del proprio 2024: “È positivo. Salvare il Cagliari è stato bello, li c’è un popolo che brama di restare in A. Poi pensavo di aver smesso, di viaggiare con la famiglia. Invece è arrivata la. Quando subentri c’è sempre un po’ di sbandamento, il morale dei giocatori non è a mille. Ho cercato di ridargli entusiasmo e sorriso, non servono despoti. Pian piano ci stiamo compattando: abbiamo fatto bene, ma non ancora come vorrei. La strada nel calcio è sempre in salita”.Sulla divisione tra due ruoli molto diversi: “Ci si organizza: da allenatore vedo i giocatori anche per chi verrà. Tutto e subito non si può, alcuni campioni bisogna anche crearseli.