Lettera43.it - Renzi: «Su Cecilia Sala notizie gravi, Meloni convochi tutti i partiti»

«Le ultimesulla detenzione disono moltoe preoccupanti». Inizia così un lungo post su X di Matteoche ha lanciato un appello alla premier Giorgiain seguito agli ultimi aggiornamenti sullo stato di detenzione della giornalista in Iran. «Le condizioni della sua vita nel carcere di Evin appaiono lontanissime da quelle descritte dal nostro ministero degli Esteri nei giorni scorsi». L’ex premier e leader di Italia Viva si è dunque rivolto alla maggioranza sperando nell’unità fra i. «Nessuno di noi vuole far mancare il proprio sostegno al governo perché davanti all’arresto illegittimo di una cittadina italiana, a maggior ragione se giornalista, non c’è maggioranza e non c’è opposizione. C’è solo l’Italia. Ma la situazione è molto seria».Le ultimesulla detenzione disono moltoe preoccupanti.