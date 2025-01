Lanazione.it - “Non sapevamo delle intenzioni di nostro figlio”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 gennaio 202 – Francesco Paolo Di Teodoro e Lucilla Maddali Bongi, genitori di Mattia Di Teodoro, tramite gli avvocati Domenico Ugo Cecere Palazzo e Matteo Bertinelli, ai sensi della legge sulla stampa sul diritto di rettifica, «precisano che non è vero che il disturbo del lorosia stato tenuto ’gelosamente nascosto’ dalla famiglia. Smentiscono altresì l’affermazione secondo cui il loro’avrebbe anticipato ai genitori e anche agli amici quali erano le propriee come avrebbe messo in opera il suo progetto criminale spiagandolo nei minimi particolari’ non essendo invero – scrivono in una nota –, mai stati a conoscenzadel loro». Il riferimento dei Di Teodoro è all’accorata lettera scritta da madre e padre di Michela Noli, uccisa il 15 maggio 2016 dall’ex marito Mattia Di Teodoro che poi si tolse la vita.