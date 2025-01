Ilfattoquotidiano.it - Milano, con l’anno nuovo via libera alla tumulazione degli animali domestici con i loro proprietari

Da oggi glidei milanesi potranno riposare insieme aipadroni. Cani e gatti, ovviamente, ma anche roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti e furetti potranno essere tumulate nei cimiteri della città all’interno della sepoltura in cui è già presente ilo. Lo ha deciso il Comune che che in questo modo applica una legge regionale del 2022, con una determina che spiega come potranno essere realizzate le tumulazionidi famiglia.Un desiderio di moltidiche da oggi potrà essere realizzato seguendo regole ben precise. Potranno essere anche gli eredi a prendere la decisione. “Lanei cimiteri cittadini – conferma l’assessora del Comune ai Servizi civici Gaia Romani – è un atto di civiltà che in molti attendevano”.