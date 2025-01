Marotta | Essere in Arabia è una valorizzazione del Made in Italy Spero sia uno spot vincente

Leggi su Ilnerazzurro.it

Al via oggi la Supercoppa Italiana, con Inter e Atalanta che scenderanno in campo alle ore 20:00 per la prima delle due semifinali in programma. Prima di dare il via alle ostilità però, vi è stato modo per le quattro società impegnate nella competizione di fare visita all’ambasciata italiana di Ryad, dove, a rappresentare la società nerazzurra, è stato Beppe.Le parole diall’ambasciata italiana“A nome personale e della società che rappresento, formulo all’ambasciatore i ringraziamenti per l’ospitalità; eravamo qui anche l’anno scorso, quindi è comein famiglia. Lo sport ha una valenza importante nel rappresentare il patrimonio italiano, il fatto diqua è unadelin. Siamo molto orgogliosi di farlo attraverso questo torneo che sta migliorando sempre di più, entrando sempre di più nelle famiglie italiane attraverso la collaborazione con Mediaset.