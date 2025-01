Terzotemponapoli.com - Jacomuzzi su Supercoppa, Napoli e la corsa scudetto

A “1 Football Club”, trasmissione di 1 Station Radio, Carlo, presidente dell’Aioc ed ex osservatore di Roma e, ha affrontato diversi temi di attualità calcistica: dal nuovo format dellaItaliana, al futuro di giocatori come Danilo e Raspadori, fino alla.Il nuovo format dellaItalianasi è espresso positivamente sul nuovo formato dellaItaliana, che prevede una fase a quattro squadre:> “È interessante, soprattutto dal punto di vista economico, con premi di 8 milioni per la vincitrice e 5 milioni per le semifinaliste. Questi fondi possono essere utili per il mercato di gennaio”.Il format, secondo, non è solo un’opportunità economica, ma anche un’occasione di mantenimento fisico per le squadre:> “Giocare in Arabia può rappresentare un vantaggio per la preparazione atletica, ma bisogna fare attenzione agli infortuni.