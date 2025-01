Lettera43.it - Il governo convoca un vertice a Palazzo Chigi su Cecilia Sala

Giovedì pomeriggio si terrà unsul caso di, la giornalista italiana detenuta in Iran dal 19 dicembre. Parteciperanno le quattro persone che, insieme all’ambasciatrice italiana in Iran Paola Amadei, si stanno occupando del caso: la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, insieme ai Servizi di intelligence. Fonti governative riportano che tra le opzioni in discussione ci sarebbe anche l’eventuale coinvolgimento delle forze di opposizione, dopo l’appello lanciato da Matteo Renzi questa mattina. Lo apprende l’Ansa.Tajanil’ambasciatore iraniano a Roma: l’incontro alle 12Il ministero degli Esteri Antonio Tajani ha ancheto l’ambasciatore iraniano a Roma.