Iltempo.it - Egiziano accoltella 4 persone: un carabiniere lo uccide e viene pure indagato

Una violenza inaudita, senza senso e, soprattutto, priva di qualsivoglia giustificazione. È iniziato nel peggiore dei modi il nuovo anno per cinquete, nella notte di Capodanno, da una Villa Verucchio, piccolo centro in provincia di Rimini. L'extracomunitario di 23 anni è stato poi freddato da unintervenuto sul posto insieme ai colleghi per bloccare la sua follia omicida. L'uomo, in due diversi episodi, ha ferito gravemente, in strada, cinque. I militari sono intervenuti sul posto per bloccare l'aggressore e unha sparato esclusivamente per difendersi. Erano le ore 22:30 quando il nordafricano, senza apparenti motivi, ha sferrato un fendente ad un ragazzo di 18 anni e ad un suo coetaneo, che si trovavano nei pressi di Casa Zanni, un noto ristorante della costa romagnola.