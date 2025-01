Agi.it - Dal nodo del terzo mandato alle riforme, quali sfide attendono il centrodestra nel 2025

AGI - La paura dopo il ko in Sardegna, il sospiro di sollievo dopo la riconferma di Marco Marsilio in Abruzzo, poi le vittorie in Piemonte e soprattutto nella Liguria colpita dalla vicenda Toti: nelil 'refrain' è che il 2024, nonostante le sconfitte in Emilia-Romagna e Umbria, va in archivio con un saldo nettamente positivo. Non solo per l'esito delle elezioni dove si è andati al voto. Mentre in Francia e in Germania regna l'incertezza, il governo in Italia a più di due anni dalla vittoriaPolitiche è saldo, la coalizione - "lo testimoniano anche i sondaggi", si sottolinea - è in ottima salute. Al netto dei continui scontri che si sono registrati durante questi dodici mesi tra i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e dei contrasti che in Parlamento hanno portato il governo presieduto da Giorgia Meloni a soccombere in commissione Bilancio al Senato sul ddl fiscale, riguardo all'emendamento della Lega che avrebbe voluto confermare il taglio del canone Rai.