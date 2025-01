Lanazione.it - Commercio in centro. Altri scaffali vuoti

Leggi su Lanazione.it

Localida Enjoy Prato in via Garibaldi. Negozio chiuso esenza più merce. Non ci sono più le vetrine con le grandi marche dell’abbigliamento. Ancora una volta in via Garibaldi, una delle strade simbolo delstorico, ricca di tanti negozi e ditradizionale. Non è passato inosservato in questi giorni di festa la vetrina deserta del negozio di abbigliamento trend. Il mantenimento delesistente incon la speranza di un suo incremento è aldel programma della giunta della sindaca Bugetti e in particolare dell’assessora alle Attività produttive Benedetta Squittieri. "E’in programma la realizzazione del Piano per l’economia di prossimità per valorizzare ildi vicinato nelstorico e nelle frazioni con i seguenti temi principali: Progetto fondi sfitti in collaborazione con l’assessorato alstorico e iniziative a sostegno delle associazioni e dei commercianti delle frazioni.