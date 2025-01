Liberoquotidiano.it - "Cantando sotto al pioggia": un classico da rivedere

LATwenty Seven ore 21.20 con Gene Kelly, Donald O' Connor, Debbie Reynolds. Regia di Gene Kelly e Stanley Donen. Produzione USA 1952. Durata: 1 ora e 42 minuti LA TRAMA Negli anni 20 un attore di varietà va a Hollywood e trova fortuna recitando in film d'avventure. Arriva il sonoro dove l'attore che ha una bella voce mantiene il suo status di divo. Per la sua abituale partner invece la nuova tecnica è un disastro. Poco male. Sarà presto sostituita nella vita e sul set da una vivace canterina. PERCHE' VEDERLO perchè a settant'anni di distanza rimane uno dei must della stagione d'oro del musical e un trionfo per Gene Kelly nella triplice incombenza di regista coreografo e ballerino.La canzone "Singing in the rain" la gente se la ricorda ancora.