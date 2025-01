Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: San Giuliano ci prova

Pisa 2 gennaio 2024 – Il campionato di Promozione ha visto chiudere il 2024 con la neopromossa pisana Sanal secondo posto in classifica con trentaquattro punti, a meno due dalla vetta occupata dal Pietrasanta. Ben dieci vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte per la squadra di mister Roventini che ha realizzato venticinque reti e ne ha subite undici. La capolista Pietrasanta neha subita una in più ma ne ha segnate sette in più rispetto al San. Nella finestra di mercato la società ha portato in dote un attaccante del calibro di Brega e con questo colpo si cercherà di rendere la vita dura alla capolista Pietrasanta. Abbastanza positiva fino a questo momento la stagione dell’altra pisana Urbino Taccola. La squadra di mister Polzella ha totalizzato ventidue punti frutto di sei vittorie e quattro pareggi, con sei gare perse.