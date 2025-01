Liberoquotidiano.it - Cabaret Mussolini

Ile? aperto, le reazioni da crisi isterica alla nostra prima pagina di fine anno hanno anticipato il cartellone di “eventi” che vedremo nel 2025, a 80 anni dalla Liberazio- ne: l'ossessione della sinistra per «le destre» che hanno vinto le elezioni, la farsa dell'allarme democratico contro l'onda lun- ga delsmo meloniano, l'organizzazione della resistenza aperitivante al Grand Hotel Quisisana a Capri, speciali televisivi sulla dittatura morbi- da di Giorgia, un pensoso forum europeo sulla “tecnodestra” e l'Internazionale Sovrani- sta, un ciclo di lezioni sull'insidia autoritaria della motosega di Milei, il festival del fascismo degli antifascisti, la malattia che Leonardo Sciascia aveva diagnosticato con lucidita?: «Il piu? bell'esemplare di fascista in cui ci si possa oggi imbattere e? quello del sedicente antifasci- sta unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non e?».