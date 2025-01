Tpi.it - Brescia, fermato un ragazzo di 19 anni per l’omicidio del 42enne durante il party di capodanno

Undi 19è statodai Carabinieri diperdi Roberto Comelli, 42, ucciso con una coltellata al petto nella notte dia Provaglio di Iseo, nelno.Al momento non sono ancora note le generalità del 19enne. Secondo quanto ricostruito,sarebbe avvenuto al culmine di una litei festeggiamenti per l’inizio dell’anno nuovo.Comelli, pregiudicato molto conosciuto in paese, avrebbe cercato di introdursi in una festa che si teneva in una palestra affittata da un gruppo di giovani, ma sarebbe stato respinto all’ingresso. Di lì sarebbe iniziato un violento diverbio finito, appunto, con l’accoltellamento mortale per mano di un coltello da cucina da 30 centimetri.Alla festa partecipavano circa un’ottantina di giovani, alcuni dei quali minorenni.