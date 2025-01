Thesocialpost.it - Bimbo di 8 anni si perde nel parco, in mezzo ai leoni: succede l’incredibile

Un bambino di soli 8, che si era allontanato da casa mentre giocava, è stato ritrovato vivo dopo cinque giorni all’interno di unnaturale in Zimbabwe, un’area abitata da animali selvatici potenzialmente pericolosi comeed elefanti. Il piccolo è riuscito a sopravvivere nutrendosi di frutti e bacche e scavando per trovare acqua.Mutsa Murombedzi, una deputata della provincia del Mashonaland Occidentale, ha condiviso la storia del bambino, che vive nella remota comunità di Kasvisva, vicino al Matusadona National Park. Mentre si divertiva nei pressi del villaggio, il bambino ha perso l’orientamento e, nel tentativo di tornare a casa, si è diretto verso ilsenza rendersene conto. Questa distrazione può rivelarsi fatale in una zona così pericolosa.Tuttavia, le sue conoscenze sulla natura lo hanno aiutato a sopravvivere.