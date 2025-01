Biccy.it - Angelo dei Ricchi e Poveri rompe il silenzio dopo il fatto di Capodanno

Sotgiu,essere stato massacrato sui social in merito al fattaccio su Rai1 durante la notte di, ha deciso dire ile di dire la sua. Lo hatramite una nota riportata da ANSA. “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce“., cosa è successo la notte diA pochi minuti dal 2025Sotgiu ha cominciato a gridare: “Buon anno teste di ca**o”. E quando è iniziato il countdown e mancavano appena dieci secondi alla mezzanotte ha urlato: “Aprite il microfono teste di ca**o. Ho il microfono chiuso teste di ca**o, apritemi il microfono“. L’audio è stato ben chiaro e la notizia ha subito iniziato a circolare online, tant’è che il profilo Instagram deiè stato sommerso di critiche.