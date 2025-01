Dilei.it - Addio ricrescita in pochi secondi (e con meno di 10 euro): il prodotto da provare è in offerta

Quante volte ti sei guardata allo specchio notando quella fastidiosadei capelli, proprio quando avevi un impegno e ti sarebbe piaciuto sentirti impeccabile? Che si tratti di capelli bianchi o del contrasto tra la tinta e il colore naturale, lapuò diventare un vero incubo e farci sentire subitosicure di noi stesse, soprattutto quando non c’è tempo per una visita dal parrucchiere.Considerando che i capelli crescono mediamente di 1-1,5 cm al mese, lo stacco diventa particolarmente evidente tra la radice naturale e il colore artificiale quando il contrasto tra i due colori è forte, come nel caso di chi passa da un colore scuro a uno molto chiaro (o viceversa) o di chi ha capelli bianchi coperti da tinte più scure.La soluzione più ovvia è ritoccare regolarmente il colore e fissare appuntamenti dal parrucchiere ogni 4-6 settimane.