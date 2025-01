Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Empoli: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre vanno in cerca di punti, i lagunari per la salvezza, i toscani per ritrovare continuità.vssi giocherà sabato 4 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo la bruciante sconfitta subita a Napoli, i lagunari non possono sprecare questo turno casalingo in ottica salvezza. D’altra parte la classifica parla chiaro, con soli 11 punti conquistati ed una vittoria ottenuta nelle ultime otto gare. C’è da cambiare registro in fretta per raggiungere la salvezza. I toscani stanno vivendo un periodo complicato con tre sconfitte sulle spalle. Fortunatamente la classifica non preoccupa più di tanto, visto il fieno in cascina messo nelle prime giornate dove la squadra di D’Aversa ha messo in difficoltà qualche big, e dunque ci si aspetta una salvezza tranquilla.