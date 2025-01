Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la faccio in urgenza Mattarella celebra il suo decimo discorso agli italiani descrivendo un paese tra luci e ombre quello sguardo inevitabilmente anche le guerre in corso nel mondo nel suo intervento a reti unificate il capo dello Stato ha dato la piaga delle liste di attesa troppo lunghi nella sanità il dramma dei suicidi nelle carceri La speranza deve tradursi l’impegno sottolineato il Presidente della Repubblica è un pensiero anche per Cecilia sala interpreta corsa di tutti per la sua detenzione che siamo vicini in attesa di rivederlo al più presto in Italia ha detto ieri sera Mattarella cronaca un cittadino egiziano è stato ucciso ieri sera da un carabiniere a Villa Verrucchio nel Riminese l’uomo aveva la testa da quattro persone quando i militari dell’arma intervenuti hanno tentato di fermarlo avrebbe tentato di colpire anche loro due ventenni risultano indagati dalla Procura di Firenze per omicidio in strada a Campi Bisenzio del diciassettenne matti avvia le zone rosse a Milano con almeno 4 allontanamenti già eseguiti mai penalisti denunciano il rischio di compressione dei diritti di libertà della persona nell’Ucraina dovrà lottare era portarti militarmente anche in vista di eventuali colloqui di pace con la Russia la firma del Happy assicurando che Kiev farà tutto il possibile per porre fine alla guerra festeggiando i tuoi 25 anni al potere Putin si dice orgoglioso di ciò che è stato fatto e da oggi Bulgaria enia nell’area Schengen il Canada assume la presidenza G7 subito Razzi da Gaza verso Israele nel nuovo anno Lady F rispondono con Raid aerei ci sarebbero meno 10 vittime nelle in palestinese questa mattina in Vaticano la messa di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale per la pace ed è stata interrotta questa mattina la fornitura di gas Russo tramite l’Ucraina Lo ha comunicato dalla Commissione Europea assicurano che l’impatto sulla provvigione mento sarà limitato in unione grazie anche alle rotte alternative gli europei del gas naturale hanno toccato intanto per la prima volta da ottobre 23 €50 al megawattora gli analisti prevedono nel corso del 2020 5 novembre in bolletta per l’energia del 30% revocato il decreto del Tar che si estendeva il tariffario delle prestazioni garantite del Servizio Sanitario Nazionale un barchino fregato ieri sera tutto costa Lampedusa 7 migranti tra cui un bimbo di 8 anni sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia di Finanza risulterebbero di 20 persone fra cui 5 donne e 3 bambini in mattinata 2 morti tra cui un bimbo di 5 anni 17 le persone tratte in salvo al largo della Tunisia non si registrano feriti gravi per i festeggiamenti per il nuovo anno in Italia 4 persone hanno riportato lievi ferite da petardi Milano dove i pompieri hanno eseguito una trentina di interventi per piccoli incendi tanti controlli effettuati anche ieri dalle forze dell’ordine contributi legali arrestato un 49enne nel napoletano e ci fermiamo qui Vi auguro ancora buon anno e buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa