Lanazione.it - Tragedia nella notte, neonato morto di meningite fulminante

Pieve Fosciana (Lucca), 1 gennaio 2025 –a fine anno: un bambino di 4 mesi ècolpito da miningite. Il piccolo, residente a Pieve Fosciana, era stato portato dai genitori nell’ospedale di Barga a causa della febbre. Sintomi attenuati dopo la somministrazione di tachipirina, ma in poco tempo la situazione è precipitata. La temperatura è tornata a salire con comparsa di petecchie sul corpo del piccolo che è stato subito trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso. Il 30 dicembre inizia il monitoraggio, ma le gravissime condizioni non hanno lasciato scampo alche la sera stessa è deceduto per infezione da meningococco B. E’ stata quindi eseguita la profilassi sia interna, sia esterna. Già in presenza di sospetto sono infatti state prese tutte le precauzioni, per tutti gli eventuali contatti, sia da parte della Direzione Sanitaria dell’ospedale che da parte del servizio di Igiene.