Thesocialpost.it - Tragedia a Firenze: bimbo di 4 mesi muore per meningite fulminante

Leggi su Thesocialpost.it

Un neonato di quattroè deceduto la sera del 30 dicembre all’ospedale pediatrico Meyer di, dove era stato trasferito d’urgenza dall’ospedale di Barga (Lucca) in condizioni estremamente gravi.Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il piccolo era stato colpito da meningococco di tipo B e non risultava vaccinato contro questa forma di. Dopo il ricovero nel reparto di rianimazione del Meyer, il decorso della malattia è stato purtroppo rapidissimo e inarrestabile.“Abbiamo accolto il piccolo paziente nella nostra rianimazione – ha dichiarato il professor Zaccaria Ricci, responsabile di Anestesia e Rianimazione dell’Aou Meyer – ma purtroppo il bambino non ha risposto a nessuna delle terapie somministrate, nemmeno ai trattamenti più invasivi”.La tragica vicenda riaccende i riflettori sull’importanza della vaccinazione contro il meningococco B, una misura preventiva fondamentale per proteggere i più piccoli da una malattia che può avere un decorsoe spesso letale.