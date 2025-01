Terzotemponapoli.com - Supercoppa, Inter-Atalanta: le parole di Inzaghi e Gasperini

Il calcio italiano si apre nel 2025 a Riyad, in Arabia SauditaIl calcio italiano si apre nel 2025 a Riyad, in Arabia Saudita, con la sfida tra quelle che sono state fino ad ora, per punti conquistati, le migliori squadre del 2024. La prima semifinale diitaliana, infatti, sarà. Siachehanno presentato la partita in conferenza stampa:: “un grande obiettivo”L’ha vinto le ultime tre edizioni della. Una striscia alla quale vogliono dare continuità, come sottolineato dallo stessoin conferenza stampa: “Laè un obiettivo molto grande. Domani vogliamo giocare una grande gara per andare in finale, ma sappiamo che altre tre squadre hanno lo stesso obiettivo dell’: ci saranno difficoltà già a partire da domani, quando affronteremo l’, in questo momento è in testa alla classifica della Serie A”.